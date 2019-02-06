Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24

Початок 2019 року виявився плідним на нові презентації смартфонів. Компанія Vivo випустила смартфон APEX 2019 без жодної кнопки та отвору. А компанія Xiaomi потішила шанувальників новим бюджетником Redmi Note 7.

Вже традиційно на початку нового місяця Техно 24 згадує найкращі смартфони, що були випущені у минулому місяці.

Vivo APEX 2019

Це справді революційний пристрій – він не має жодної фізичної кнопки чи роз'ємів. Корпус Vivo APEX 2019 виготовлений за технологією Unibody (з цільного тіла). Ззовні здається, що немає ніяких слідів від склеювання. Фізичні кнопки у пристрої замінили сенсорними, які є чутливими до сили натискання.

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У APEX 2019 інженери застосували технологію Sound On Display, тобто смартфон видає звук за допомогою вібрацій.

Також новинка отримала ще одну цікаву функцію – Fullscreen Fingerprint. Тобто користувач зможе розблокувати екран відбитком пальця, приклавши його до будь-якого місця на екрані.

Новинка працює на новому топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 разом із рекордною кількістю оперативної пам’яті – 12 ГБ оперативної пам'яті. Також він оснащений модем 5G.

Щоправда на презентації показали лише прототип Vivo APEX 2019. Реальну модель смартфона обіцяють випустити всередині цього року.

Vivo APEX 2019 виглядає революційно

Xiaomi Redmi Note 7

Як показало опитування, що провів Техно 24, саме Redmi Note 7 читачі нашого розділу вважають найкращим смартфоном січня. До речі, це перший смартфон Xiaomi, який компанія представила під новим брендом.

Пристрій відносять до сегменту бюджетних, однак він отримав продуктивний процесор.

Xiaomi Redmi Note 7 став одним із найочікуванішим пристроєм місяця

Xiaomi Redmi Note 7 отримав дисплей з діагоналлю 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів. Вгорі бачимо краплеподібний виріз, де розмістили фронтальну камеру. Завдяки цьому, дисплей займає майже 95% площі передньої панелі, товщина бічних рамок становить всього 1,95 міліметра.

Redmi Note 7 працює на 8-ядерному процесорі Snapdragon 660.

Новинка отримала потужну камеру – вона здвоєна з роздільною здатністю датчиків 48 та 5 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 13 Мп. Redmi Note 7 підтримує технологію штучного інтелекту.

Ціна базової моделі 3/32 ГБ складе 147 доларів (близько 4 100 гривень), а топовий варіант 6/64 ГБ буде коштувати 206 доларів (близько 5 800 гривень).

Huawei Y9 2019

Компанія Huawei представила смартфон середнього рівня Y9 2019. Цікаво, що пристрій має одразу 4 модулі камери. Основна камера - здвоєна з модулями на 13 і 2 Мп . Фронтальна камера теж подвійна і роздільна здатність її модулів 16 і 2 Мп.

Huawei Y9 2019 отримав класичний дизайн

Дисплей новинки отримав діагональ 6,5 дюйма. Вгорі екрану розміщена так звана "моноброва", де розмістили фронтальну камеру.

Huawei Y9 2019 працює на процесорі Kirin 710 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

Новинка оцінена у 230 доларів (6400 гривень).

Vivo Y89

Компанія Vivo випустила у січні ще один смартфон. Однак, модель Y89 не така інноваційна. При цьому він отримав трендовий дизайн з вирізом вгорі екрану і подвійну основну камеру.

Діагональ новинки становить 6,26 дюйма та роздільну здатність FHD+.

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Смартфон працює на процесорі Snapdragon 626 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої пам'яті.

На задній панелі можна помітити основну камеру з двома модулями на 16 і 2 Мп. Також на тильному боці розміщений сканер відбитків пальців.

Вартість новинки становить 266 доларів (7 450 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y89 Дисплей

Діагональ: 6,26 дюйма

Роздільна здатність: 2280 х 1080 пікселів

Роздільна здатність: 2280 х 1080 пікселів Процесор Snapdragon 626

Snapdragon 626 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 16 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 16 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 3 260 мАг

3 260 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

LG Q9

Ще один смартфон-середнячок представила компанія LG. Хоч Q9 відноситься до середнього класу, при цьому він отримав багато характеристик флагмана G7 ThinQ.

Дисплей має діагональ 6,1 дюйма, вгорі розміщено виріз для фронтальної камер та інших датчиків.

LG Q9 отримав гучний динамік Booombox, виділений 32-бітний цифро-аналоговий перетворювач Hi-Fi Quad DAC і підтримку об'ємного звучання DTS: X. Смартфон захищений від води і пилу за стандартом IP68.

LG Q9 отримав флагманський процесор

Працює новинка на флагманському процесорі 2016 року Snapdragon 821. Основна камера має лише один модуль з роздільною здатністю 16 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.

Новий пристрій оцінено у 445 доларів (12 500 гривень).

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