LG V50 ThinQ: з'явились перші характеристики та ціна 5G-смартфона компанії

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LG V50 ThinQ: ціна та характеристики
LG V50 ThinQ: ціна та характеристики

На майбутній виставці MWC 2019 компанія LG планує представити флагманський смартфон LG G8 ThinQ. А зараз в мережі з'явилася інформація, що південнокорейський виробник не обмежиться одним анонсом – компанія представить смартфон LG V50 ThinQ.

Характеристики LG V50 ThinQ. Якщо вірити оприлюдненими даним, модель LG V50 ThinQ, як і LG G8 ThinQ, працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 855 з вісьмома ядрами Kryo 485 (до 2,84 ГГц) і графічним прискорювачем Adreno 640, повідомляє 3DNews.

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Смартфону LG V50 ThinQ приписують наявність підтримки мобільних мереж п'ятого покоління (5G). Відповідна функціональність, ймовірно, буде реалізована за рахунок модему Snapdragon X50 5G.

Інші передбачувані характеристики новинки включають 6-дюймовий дисплей формату Quad HD, систему охолодження з випарної камерою і акумуляторну батарею ємністю 4 000 міліампер годин.

LG V50 ThinQ
Концепт смартфона LG V50 ThinQ

Працюватиме новинка під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

Ціна та дата презентації LG V50 ThinQ. За даними інсайдерів, ціна на моделі LG V50 ThinQ перевищить 1 000 доларів. Представлять новинку, як вже згадувалося, в рамках виставки MWC 2019, яка відбудеться з 25 до 28 лютого в Барселоні.

Таким чином, якщо оприлюднені відомості відповідають дійсності, то LG V50 ThinQ може стати першим 5G-апаратом південнокорейського виробника.

 

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Теги: Техно Смартфони 5G LG MWC 2019
Джерело: Техно
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