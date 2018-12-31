LG запатентувала незвичний гнучкий смартфон: фото

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LG запатентувала незвичний гнучкий смартфон
LG запатентувала незвичний гнучкий смартфон / Фото з вільних джерел

Слідом за Samsung, Oppo та іншими виробниками про виробництво власного гнучкого смартфона оголосила компанія LG. Південнокорейський виробник вже запатентував кілька цікавих рішень для свого нового смартфона.

Про це повідомляє 4PDA.

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Новий патент, який зареєстровали у Всесвітньому відомстві інтелектуальної власності, містить детальний опис пристрою, який отримав робочу назву "мобільний термінал з можливістю скручування".

Новий патент гнучкого смартфона від LG
Новий патент гнучкого смартфона від LG

Відповідно до патенту, незвичайний ґаджет оснащений гнучким сенсорним дисплеєм, який може бути не просто зігнутий, а скручений у формі трубки. Пристрій також забезпечили допоміжним дисплеєм на нерухомій частині корпусу і укомплектували стилусом. Також повідомляється і про можливість прикріпити до майбутньої новинки кілька камер, включаючи спеціальний модуль для отримання 3D-знімків.

LG
Гнучкий смартфон LG зможе запускати одночасно три додатки

По обидва боки гнучкого дисплею розташовані елементи корпусу, всередину яких (або одного з них) згортається екран. При необхідності власник може витягнути весь дисплей цілком або частково. У повністю розгорнутому вигляді пристрій передбачає можливість роботи відразу з трьома додатками в режимі багатозадачності.

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На лівій частині пристрою розташований невеликий дисплей, що відображає різну інформацію – погоду, календар, час, рівень заряду і так далі. Права частина корпусу оснащена фізичною кнопкою Home.

LG
Гнучкий смартфон LG скручуватиметься

Наразі терміни виходу нової розробки LG на ринок – невідомі.

 

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Теги: Техно Смартфони Розробки LG
Джерело: Техно
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