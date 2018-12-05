NASA оприлюднили відео, на якому обертається астероїд Бенну

3 грудня Міжпланетна станція OSIRIS-REx зустрілася з астероїдом Бенну. Завдяки отриманим знімкам, які зробив апарат, фахівці NASA створили відео, на якому Бенну наче обертається.

Відео з’явилось на Twitter-каналі NASA.

OSIRIS-Rex займається збором зразків і даних про астероїд, які далі передає на Землю. Зокрема, він повинен зробити знімки астероїда, скласти карту і один раз торкнутися його поверхні для того, щоб зібрати зразки ґрунту.

Читайте також: Вперше отримали детальне фото астероїда Бенну

З астероїдом апарат працюватиме до 2021 року. Після цього він відправиться на нашу планету, де приземлиться орієнтовно у 2023 році.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

Що таке астероїд Бенну?Його відносять до вуглецевих астероїдів спектрального класу В. Такі астероїди могли бути постачальниками складних органічних сполук і води на молоду Землю. Орбіти Землі і Бенну перетинаються – ймовірність зіткнення із нашою планетою оцінено в один до 4 тисяч.