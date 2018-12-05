NASA оприлюднили відео, на якому обертається астероїд Бенну

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Відео з астероїдом Бенну
Відео з астероїдом Бенну / Фото з відкритих джерел

3 грудня Міжпланетна станція OSIRIS-REx зустрілася з астероїдом Бенну. Завдяки отриманим знімкам, які зробив апарат, фахівці NASA створили відео, на якому Бенну наче обертається.

Відео з’явилось на Twitter-каналі NASA.

OSIRIS-Rex займається збором зразків і даних про астероїд, які далі передає на Землю. Зокрема, він повинен зробити знімки астероїда, скласти карту і один раз торкнутися його поверхні для того, щоб зібрати зразки ґрунту.

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З астероїдом апарат працюватиме до 2021 року. Після цього він відправиться на нашу планету, де приземлиться орієнтовно у 2023 році.

Що таке астероїд Бенну?Його відносять до вуглецевих астероїдів спектрального класу В. Такі астероїди могли бути постачальниками складних органічних сполук і води на молоду Землю. Орбіти Землі і Бенну перетинаються – ймовірність зіткнення із нашою планетою оцінено в один до 4 тисяч.

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Теги: Техно NASA Астероїд Космос
Джерело: Техно
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