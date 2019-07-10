Науковці надрукували шкіру та кістки для колоністів Марсу: відео
Німецькі біоінженери знайшли спосіб лікування ймовірних травм та переломів, які можуть отримати колоністи Марсу. Для регенерації шкіри і кісток майбутніх "марсіан" вони запропонували використовувати 3D-принтер.
Особливості друку 3D-шкіри. Як повідомляє CNet, для друку шкіри вчені Дрезденського технічного університету під контролем Європейського космічного агентства (ESA) використовували плазму людської крові, яку використали в якості "біологічного чорнила".
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Для імітації друку незвичайного "розхідника" в умовах низької гравітації дослідники розташували зразки догори ногами – це не завадило їм успішно завершити процес.
Процес друку шкіри – дивіться відео
Особливості друку 3D-кісток. Однак шкіра не єдине, що зуміли надрукувати дослідники. Використовуючи аналогічне "чорнило", але вже на основі стовбурових клітин людини і комбінуючи матеріал з фосфатом кальцію в якості основи, вчені створили повноцінний зразок людської кістки.
Процес друку кісток – дивіться відео
Перевезти всі необхідні медикаменти в умовах обмеженого простору і без того завантаженого космічного корабля неможливо. Ми пропонуємо 3D-друк, який допоможе відреагувати на невідкладні стани астронавтів,
– зазначив глава відділу конструкцій, механізмів і матеріалів ESA.
Для чого проводилося дослідження? Розробки в галузі біологічного 3D-друку ведуться з метою оснащення астронавтів хірургічними і медичними засобами, які допоможуть лікувати травми, переломи і трансплантувати органи при тривалих космічних польотах або під час експедиції на Марс.
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