Науковці надрукували шкіру та кістки для колоністів Марсу: відео

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Науковці надрукували шкіру та кістки для колоністів Марсу
Науковці надрукували шкіру та кістки для колоністів Марсу / The National Interest

Німецькі біоінженери знайшли спосіб лікування ймовірних травм та переломів, які можуть отримати колоністи Марсу. Для регенерації шкіри і кісток майбутніх "марсіан" вони запропонували використовувати 3D-принтер.

Особливості друку 3D-шкіри. Як повідомляє CNet, для друку шкіри вчені Дрезденського технічного університету під контролем Європейського космічного агентства (ESA) використовували плазму людської крові, яку використали в якості "біологічного чорнила".

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Для імітації друку незвичайного "розхідника" в умовах низької гравітації дослідники розташували зразки догори ногами – це не завадило їм успішно завершити процес.

Процес друку шкіри – дивіться відео

Особливості друку 3D-кісток. Однак шкіра не єдине, що зуміли надрукувати дослідники. Використовуючи аналогічне "чорнило", але вже на основі стовбурових клітин людини і комбінуючи матеріал з фосфатом кальцію в якості основи, вчені створили повноцінний зразок людської кістки.

Процес друку кісток – дивіться відео

Перевезти всі необхідні медикаменти в умовах обмеженого простору і без того завантаженого космічного корабля неможливо. Ми пропонуємо 3D-друк, який допоможе відреагувати на невідкладні стани астронавтів,
– зазначив глава відділу конструкцій, механізмів і матеріалів ESA.

Для чого проводилося дослідження? Розробки в галузі біологічного 3D-друку ведуться з метою оснащення астронавтів хірургічними і медичними засобами, які допоможуть лікувати травми, переломи і трансплантувати органи при тривалих космічних польотах або під час експедиції на Марс.

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Теги: Новини Техно Техно Космос Марс Розробки Здоров'я Медицина
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