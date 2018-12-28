Найуспішніші ігри 2018 року в Steam – рейтинг Valve

130 Читать новость на русском
Найуспішніші ігри 2018 року в Steam
Найуспішніші ігри 2018 року в Steam / Фото з вільних джерел

Компанія Valve опублікувала список найкращих ігор 2018 року в Steam. Проекти розділили серед п’яти категорій: "Найбільш продавані ігри", "Найкращі новинки", "Лідери продажів віртуальної реальності", "Найкращі випускники раннього доступу" та "Найпопулярніші ігри".

Про це повідомляє Overclockers.

Читайте також: Експерти визначили, які ігри найбільше купували в листопаді

В Топ-12 ігор Steam з найбільшим доходом входять: PlayerUnknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Grand Theft Auto V, Rocket League, Sid Meier's Civilization VI, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Elder Scrolls Online , Warframe, Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey і Monster Hunter: World. В якості доходу тут враховувалися не тільки продажі гри, але також внутрішньоігрові покупки і додатковий контент.

Рейтинг Valve
Найбільш продавані ігри в Steam

Також Valve оголосила список найбільш продаваних проектів, випущених в 2018 році, розділивши його на 12 частин, відповідних кожному місяцю року. Ознайомитися з ним можна на цій сторінці. Перелік VR-бестселерів представлений тут.

Серед найбільш фінансово успішних ігор, що вийшли з раннього доступу, виявилися: Dead Cells, Conan Exiles, Rust, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, The Forest, Subnautica, Bless Online, Kenshi, RimWorld, Northgard, Wallpaper Engine і Chinese Parents.

Рейтинг Valve
Найуспішніші ігри із раннього доступу в Steam

У число проектів з найвищими показниками онлайн-гравців увійшли: PlayerUnknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Grand Theft Auto V, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Warframe, Monster Hunter: World, Team Fortress 2, Path of Exile і Realm Royale.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри Steam
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
сьогодні 15:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
699
Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
27 грудня 17:05 Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
1821
Найочікуваніші ігри 2019 року
27 грудня 14:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 868
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
26 грудня 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2406
Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
26 грудня 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
984
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
26 грудня 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
1500
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук