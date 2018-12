Найуспішніші ігри 2018 року в Steam – рейтинг Valve

Компанія Valve опублікувала список найкращих ігор 2018 року в Steam. Проекти розділили серед п’яти категорій: "Найбільш продавані ігри", "Найкращі новинки", "Лідери продажів віртуальної реальності", "Найкращі випускники раннього доступу" та "Найпопулярніші ігри".

В Топ-12 ігор Steam з найбільшим доходом входять: PlayerUnknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Grand Theft Auto V, Rocket League, Sid Meier's Civilization VI, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Elder Scrolls Online , Warframe, Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey і Monster Hunter: World. В якості доходу тут враховувалися не тільки продажі гри, але також внутрішньоігрові покупки і додатковий контент.



Найбільш продавані ігри в Steam

Також Valve оголосила список найбільш продаваних проектів, випущених в 2018 році, розділивши його на 12 частин, відповідних кожному місяцю року. Ознайомитися з ним можна на цій сторінці. Перелік VR-бестселерів представлений тут.

Серед найбільш фінансово успішних ігор, що вийшли з раннього доступу, виявилися: Dead Cells, Conan Exiles, Rust, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, The Forest, Subnautica, Bless Online, Kenshi, RimWorld, Northgard, Wallpaper Engine і Chinese Parents.



Найуспішніші ігри із раннього доступу в Steam

У число проектів з найвищими показниками онлайн-гравців увійшли: PlayerUnknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Grand Theft Auto V, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Warframe, Monster Hunter: World, Team Fortress 2, Path of Exile і Realm Royale.

