Неочікуване рішення: Xiaomi розповіла про особливості задньої кришки смартфона Mi 8 Lite

Ще у вересні компанія Xiaomi представила свій флагманський смартфон Xiaomi Mi 8 Lite, який отримав цікавий дизайн. Відзначимо, задня панель девайсу має градієнтне забарвлення.

Про це повідомляє prostotech.com.

Читайте також: Справді без рамок: новий смартфон Xiaomi Mi 9 показали на якісних кадрах

Xiaomi Mi 8 Lite став першим смартфоном китайської компанії, який отримав градієнтну задню панель. Проте Xiaomi тільки зараз розповіла про особливості створення такого ефекту кольору на задній панелі.



Градієнтне забарвлення Xiaomi Mi 8 Lite

Як з'ясувалося, насправді задня панель Xiaomi Mi 8 Lite прозора. Розробники стверджують, що для створення ефекту градієнтного забарвлення був застосований дуже складний технологічний процес. На скляну задню панелі смартфона наносяться декілька шарів покриття різної товщини. В результаті таких фізичних явищ, як інтерференція, дифракція та інших, людське око бачить переливи кольорів.



Задня панель Xiaomi Mi 8 Lite насправді прозора

Xiaomi також стверджує, що ви можете зняти задню панель смартфона, щоб особисто переконатися у сказаному, однак це не рекомендується, оскільки ви можете втратити гарантію.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно