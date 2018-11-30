Неочікуване рішення: Xiaomi розповіла про особливості задньої кришки смартфона Mi 8 Lite

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Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 8 Lite / Фото з вільних джерел

Ще у вересні компанія Xiaomi представила свій флагманський смартфон Xiaomi Mi 8 Lite, який отримав цікавий дизайн. Відзначимо, задня панель девайсу має градієнтне забарвлення.

Про це повідомляє prostotech.com.

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Xiaomi Mi 8 Lite став першим смартфоном китайської компанії, який отримав градієнтну задню панель. Проте Xiaomi тільки зараз розповіла про особливості створення такого ефекту кольору на задній панелі.

Xiaomi Mi 8 Lite
Градієнтне забарвлення Xiaomi Mi 8 Lite

Як з'ясувалося, насправді задня панель Xiaomi Mi 8 Lite прозора. Розробники стверджують, що для створення ефекту градієнтного забарвлення був застосований дуже складний технологічний процес. На скляну задню панелі смартфона наносяться декілька шарів покриття різної товщини. В результаті таких фізичних явищ, як інтерференція, дифракція та інших, людське око бачить переливи кольорів.

Xiaomi Mi 8 Lite
Задня панель Xiaomi Mi 8 Lite насправді прозора

Xiaomi також стверджує, що ви можете зняти задню панель смартфона, щоб особисто переконатися у сказаному, однак це не рекомендується, оскільки ви можете втратити гарантію.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай
Джерело: Техно
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