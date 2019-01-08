Незвичайний дизайн iPhone XI розсекретили інсайдери

Інсайдер під псевдонімом OnLeaks опублікував ексклюзивні рендери неанонсованого iPhone XI. Ключовою особливістю новинки може стати незвичний фотомодуль із нетиповою для Apple кількістю сенсорів.

Про це повідомляє 4PDA.

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Потрійний модуль камери сучасних смартфонів, як правило, представлений витягнутими в ряд об'єктивами. Але, згідно з опублікованими концепт-рендерами, у дизайнерів Apple інші погляди на компоновку об'єктивів.

На зображеннях чітко видно квадратний майданчик на задній панелі смартфона з нелінійним розташуванням сенсорів і LED-спалахом з чотирьох світлодіодів.

Концепт-рендер iPhone XI – дивіться відео

OnLeaks стверджує, що iPhone 2019 року все ще перебуває на етапі розробки, і до релізу дизайн ґаджета може зазнати деяких змін. Раніше повідомлялося, що Apple планує випустити три нових iPhone: бюджетний варіант і два флагмана, які змінять iPhone Xs і iPhone Xs Max.

Невідомо, яка саме модель представлена ​​на рендері, але швидше за все, мова йде про одну з старших моделей. Незважаючи на те, що до анонсу iPhone XI залишилося близько дев'яти місяців, дизайн апарату також підтвердив інший відомий інсайдер IceUniverce, чиї прогнози часто виправдовувалися.

Компанія Apple витік офіційно ніяк не прокоментувала. Реліз нової лінійки iPhone, за традицією, має відбутися у вересні цього року.

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