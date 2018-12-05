Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна

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Nokia 8.1: огляд, ціна, характеристики
Nokia 8.1: характеристики

5 грудня компанія HMD Global провела презентацію в Дубаї, в рамках якої представили свій новий смартфон середнього рівня – Nokia 8.1. Новий смартфон став наступником Nokia 7 Plus.

Дизайн Nokia 8.1

Новинка отримала 6,18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246×1080 та співвідношенням 19: 9. Вгорі екрану розміщений великий виріз.

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Nokia 8.1

Nokia 8.1 отримав виріз вгорі 

На задній панелі можна побачити два модулі основної камери та спалах, які розміщені вертикально. Нижче інженери додали сканер відбитків пальців. Новинка отримала скляну задню поверхню та обрамлення із алюмінію. Смартфон доступний у трьох кольорах: Iron Steel, Blue Silver and Steel Copper.

Nokia 8.1

Смартфон отримав  селфі-камеру на 20 Мп

Характеристики Nokia 8.1

Пристрій отримав процесор середнього рівня Snapdragon 710 з тактовою частотою до 2.2 ГГц. Оперативної пам'яті передбачено 4 або 6 ГБ, флеш-пам’яті – 64/128ГБ.

Nokia 8.1

Nokia 8.1 доступний у 3 кольорах

Основна камера має два модулі з роздільною здатністю 12 та 13 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

За автономність роботи смартфона відповідає батарея, ємністю 3400 мАг. Як запевнили виробники, цього заряду для 2 днів роботи пристрою.    

З коробки Nokia 8.1 буде працювати під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

Nokia 8.1: відеоогляд 

Ціна Nokia 8.1

Nokia 8.1 надійде у продаж у середині грудня. Цін пристрою стартуватиме від 399 євро (12 800 гривень).

Nokia 8.1

Ціна стартує від 399 євро

Презентація Nokia 8.1: відео

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nokia 8.1

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,18 дюйма
    Роздільна здатність: 2246×1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 710
  • ВідеопроцесорAdreno 616
  • Пам'ятьОперативна: 4/6 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 12 + 13 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп 
  • Акумулятор3400 мАг
  • Операційна системаAndroid 9 Pie

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Теги: Техно Смартфони Огляди Nokia
Джерело: Техно
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