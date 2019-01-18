Нові деталі про iPhone XI: смартфон отримає суттєві зміни камери та "начинки"

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Новий рендер iPhone XI
Новий рендер iPhone XI / Фото з соцмереж

Майбутні iPhone XI, які ймовірно можуть отримати таку назву, отримають низку змін, проте збережуть дизайн смартфонів, які представили в 2018 році. Наразі відомо, що пристрої можуть отримати зменшений "чубчик" та зміни фронтальної та основної камери.

Про це повідомляє SlashGear.

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Нещодавно інсайдери CompareRaja і @OnLeaks поділилися рендерами на основі інформації, що просочилася про iPhone 2019, який імовірно буде називатися iPhone XI. Ці тривимірні зображення вже показали істотні зміни на задній панелі смартфона, але внутрішні можуть виявитися ще більшими. Тепер же в мережі з'явилися деякі додаткові подробиці щодо новинок.

iPhone XI
 iPhone XI отримає поліпшену фронтальну та основну камери

Apple традиційно була консервативною, коли заходила мова про фронтальну камеру, але у iPhone XI вона піддасться істотним поліпшенням. Незважаючи на помітне зменшення екранного вирізу, майбутній iPhone імовірно матиме лицьовий сенсор в 10 мегапікселів. До того ж Apple нібито оновить систему TrueDepth, щоб краще захоплювати невидимі людським оком світлові хвилі.

Всередині нові смартфони Apple отримають більшу і прямокутну батарею на противагу L-подібній, яка застосовувалася в останніх моделях. Це дасть змогу забезпечити розширення ємності акумулятора за рахунок зміни внутрішньої компоновки iPhone. Як і раніше ходять чутки про заміну порту Lightning на USB-C.

iPhone XI
iPhone XI отримає більш ємну батарею

Можливо, через внутрішнє перекомпонування основна камера переміститься в центр пристрою. За словами джерела, вона буде потрійною і отримає сенсори на 10 Мп, 14 Мп і ще один датчик, роздільна здатність якого не повідомляється.

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Круговий світлодіодний спалах також буде в середині, в оточенні двох датчиків. Це може бути найбільшою зміною, яку Apple внесла в дизайн тильної камери, і, слід визнати, це виглядає куди краще, ніж витік "квадратного масиву".

iPhone XI
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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: Техно
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