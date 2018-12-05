Нові навушники AirPods отримають дуже корисні зміни

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Нові навушники AirPods отримають дуже корисні зміни
Нові навушники AirPods отримають дуже корисні зміни / unsplash

Компанія Apple отримала новий патент, який описує майбутні можливості бездротових навушників AirPods. Аксесуар отримає біометричні датчики, які визначатимуть розміщення пристрою – в правому чи лівому вусі – та відповідно підлаштують звучання.

Про це повідомляється на офіційному сайті патентного бюро США.

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Відповідно, навушники отримають симетричний дизайн. Це виявиться зручним, не тільки з точки зору універсальності правого / лівого навушника, але і в разі втрати одного з них – замінити його на новий виявиться простіше.

AirPods
AirPods підлаштовуватимуть звучання під вухо

Також майбутні AirPods зможуть відстежувати пульс і температуру користувача, а також інші медичні показники.

AirPods
AirPods отримають новий дизайн

AirPods
Революційні AirPods надійдуть у продаж в 2020 році

Як очікується, такі можливості у навушників Apple з'являться в 2020 році. У 2019 очікується менш велике оновлення AirPods, навушники отримають функцію шумозаглушення і захист від води.

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Теги: Apple Техно Розробки Ґаджети
Джерело: Техно
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