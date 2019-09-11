Новий iPhone Pro 11 Max: оприлюднили ціну в Україні
Під час осінньої презентації Apple 2019 компанія представила три нових смартфони з лінійки iPhone 11. Деякі українські ритейлери вже оприлюднили ціну на новинку та відкрили попереднє замовлення на нові iPhone.
Так, інтернет-магазин estore.ua оприлюднив такі ціни на новий iPhone Pro 11 Max:
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- iPhone Pro 11 Max з 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 34 990 гривень;
- iPhone Pro 11 Max з 256 ГБ пам'яті оцінена у 39 990 гривень;
- iPhone Pro 11 Max з обсягом флеш-пам'яті коштує 45 990 гривень;
Ціна iPhone Pro 11 Max в Україні
При цьому інший-інтернет-магазин “Цитрус” попередньо називає інші ціни:
- Ціна iPhone 11 стартує від 23 999 гривень (ціна в США 699 доларів або 17 400 гривень);
- Вартість iPhone 11 Pro починається від 34 999 гривень (рекомендована ціна в США — 999 доларів або 25 тисяч гривень);
- iPhone Pro 11 Max від 37 999 гривень (в США – від 1099 доларів або 27 400 гривень).
За попередніми даними, новинки з'являться у продажі в Україні на початку жовтня. Точної дати поки не називають.
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