Новий iPhone Pro 11 Max: оприлюднили ціну в Україні

1776 Читать новость на русском
Новий iPhone Pro 11 Max: ціна в Україні
Новий iPhone Pro 11 Max: ціна в Україні / wylsa.com

Під час осінньої презентації Apple 2019 компанія представила три нових смартфони з лінійки iPhone 11. Деякі українські ритейлери вже оприлюднили ціну на новинку та відкрили попереднє замовлення на нові iPhone.

Так, інтернет-магазин estore.ua оприлюднив такі ціни на новий iPhone Pro 11 Max:

Читайте також: iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple

  1. iPhone Pro 11 Max з 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 34 990 гривень;
  2. iPhone Pro 11 Max з 256 ГБ пам'яті оцінена у 39 990 гривень;
  3. iPhone Pro 11 Max з обсягом флеш-пам'яті коштує 45 990 гривень;

iPhone Pro 11 Max

Ціна iPhone Pro 11 Max в Україні

При цьому інший-інтернет-магазин “Цитрус” попередньо називає інші ціни:

  1. Ціна iPhone 11 стартує від 23 999 гривень (ціна в США 699 доларів або 17 400 гривень);
  2. Вартість iPhone 11 Pro починається від 34 999 гривень (рекомендована ціна в США — 999 доларів або 25 тисяч гривень);
  3. iPhone Pro 11 Max від 37 999 гривень (в США – від 1099 доларів або 27 400 гривень).

За попередніми даними, новинки з'являться у продажі в Україні на початку жовтня. Точної дати поки не називають.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Люди вистрибували з вікон: моторошні фото трагедії 11 вересня у США
сьогодні
9610
Теги: iPhone 11 Apple iPhone Новини Техно Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Презентація Apple 2019: що представила компанія
10 вересня 20:01 Презентація Apple 2019: що представила компанія
996
Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
9 вересня 20:03 Форум видавців для технарів: куди піти, якщо ти – ґік
341
Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика
9 вересня 09:03 Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика
3236
Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
8 вересня 22:02 Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
2244
Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
7 вересня 22:16 Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
1603
Новини
Більше новин
Залиште відгук