Новий бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Go оцінений у 70 доларів

Компанія Xiaomi працює над випуском нового бюджетного смартфона, який з’явиться на ринку під брендом Redmi. За попередніми даними, телефон буде коштувати 70 доларів (це менше 2 тисяч гривень).

Про це повідомляє MySmartPrice.

Новинка отримає назву Redmi Go, адже працює пристрій на операційній системі Android Go, розробленої спеціально для бюджетних смартфонів.

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За попередніми даними, Redmi Go буде оснащений 5,9-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD + і співвідношенням сторін 18: 9. Щодо процесора, його модель наразі невідома, але новинка найімовірніше буде працювати з 1 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ вбудованої пам'яті.

Основна камера матиме лише один модуль з роздільною здатністю 13 Мп, та фронтальну на 5 Мп.

Як вже було сказано, новинка буде працювати під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie (Go Edition).

На ринку Індії цей смартфон буде коштувати 5 тисяч рупій, це близько 70 доларів або 2 тисячі гривень.

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