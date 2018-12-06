Новий рівень мобільного геймінгу: Qualcomm розкрила секрети технології Snapdragon Elite Gaming

Топовий мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 855 отримав не лише 5G-модем та покращення в галузі AI-обчислень. Новинка також отримала значний приріст продуктивності графічної складової процесора.

Про це повідомляє 4PDA.

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Графічний прискорювач Adreno 640 став на 20% швидше, ніж його аналог в складі платформи Snapdragon 845. Оновлення апаратної складової чіпсета істотно прискорило завантаження ігор на мобільних пристроях. Крім того, архітектура Snapdragon 855 дає змогу іграм з підтримкою віртуальної і доповненої реальності функціонувати з 6 ступенями свободи для розширення ігрового досвіду користувачів.



Qualcomm Snapdragon 855 представили офіційно

Збільшення продуктивності в даних додатках стало можливим завдяки розподілу робочого навантаження між GPU, допоміжним процесором Hexagon і блоком обробки зображень (ISP).

Однією з головних фішок чіпсета стала технологія Snapdragon Elite Gaming. Програмно-апаратний комплекс від Qualcomm включає в себе підтримку графічної бібліотеки Vulkan 1.1, яка надає додаткам можливість прямого управління операціями GPU без сторонніх драйверів.



Qualcomm розповіла секрети нової технології Snapdragon Elite Gaming

В результаті, втрата кадрів в мобільних іграх може бути знижена на 90%, а картинка стане більш плавною. Особливо помітно поліпшення продуктивності буде в багатокористувацьких іграх.

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Ще одна перевага API Vulcan – висока енергоефективність. У порівнянні з програмним інтерфейсом OpenGL досягається 20% економія витрат акумулятора флагманських смартфонів на базі нового Snapdragon.



Більшість дисплеїв сучасних смартфонів не поступаються повноцінним моніторам

Обчислювальної потужності платформи досить для запуску ігор з підтримкою HDR і кінематографічної постобробки зображення. Представники компанії порівняли сучасні смартфони з традиційними моніторами, адже якість картинки актуальних мобільних дисплеїв не поступається багатьом настільним рішенням. При необхідності зображення з мобільного пристрою можна вивести на зовнішній екран навіть в роздільній здатності 4K.

Важлива складова онлайн-релізів – стабільність з'єднання. Технологія Snapdragon Elite Gaming включає в себе вбудовану систему якості обслуговування (QoS), яка визначає пріоритети ігрових пакетів, не дозволяючи стороннім додаткам "відтягувати" трафік на себе.



Qualcomm Snapdragon Elite Gaming пропонує якісний рендеринг

Значно покращилася і енергоефективність нової платформи. Незважаючи на збільшення графічної потужності, апарат на базі Snapdragon 855 здатний довше пропрацювати на одному заряді акумулятора, ніж його попередник.

Поява нових ігрових смартфонів з підтримкою технології Snapdragon Elite Gaming очікується в 2019 році з початком комерційних поставок Snapdragon 855.

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