Новий рівень мобільного геймінгу: Qualcomm розкрила секрети технології Snapdragon Elite Gaming

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Snapdragon Elite Gaming: деталі нової технології та процесора Snapdragon 855
Snapdragon Elite Gaming: деталі нової технології та процесора Snapdragon 855 / Qualcomm

Топовий мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 855 отримав не лише 5G-модем та покращення в галузі AI-обчислень. Новинка також отримала значний приріст продуктивності графічної складової процесора.

Про це повідомляє 4PDA.

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Графічний прискорювач Adreno 640 став на 20% швидше, ніж його аналог в складі платформи Snapdragon 845. Оновлення апаратної складової чіпсета істотно прискорило завантаження ігор на мобільних пристроях. Крім того, архітектура Snapdragon 855 дає змогу іграм з підтримкою віртуальної і доповненої реальності функціонувати з 6 ступенями свободи для розширення ігрового досвіду користувачів.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming
Qualcomm Snapdragon 855 представили офіційно

Збільшення продуктивності в даних додатках стало можливим завдяки розподілу робочого навантаження між GPU, допоміжним процесором Hexagon і блоком обробки зображень (ISP).

Однією з головних фішок чіпсета стала технологія Snapdragon Elite Gaming. Програмно-апаратний комплекс від Qualcomm включає в себе підтримку графічної бібліотеки Vulkan 1.1, яка надає додаткам можливість прямого управління операціями GPU без сторонніх драйверів.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming
Qualcomm розповіла секрети нової технології Snapdragon Elite Gaming

 

В результаті, втрата кадрів в мобільних іграх може бути знижена на 90%, а картинка стане більш плавною. Особливо помітно поліпшення продуктивності буде в багатокористувацьких іграх.

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Ще одна перевага API Vulcan – висока енергоефективність. У порівнянні з програмним інтерфейсом OpenGL досягається 20% економія витрат акумулятора флагманських смартфонів на базі нового Snapdragon.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming
Більшість дисплеїв сучасних смартфонів не поступаються повноцінним моніторам

Обчислювальної потужності платформи досить для запуску ігор з підтримкою HDR і кінематографічної постобробки зображення. Представники компанії порівняли сучасні смартфони з традиційними моніторами, адже якість картинки актуальних мобільних дисплеїв не поступається багатьом настільним рішенням. При необхідності зображення з мобільного пристрою можна вивести на зовнішній екран навіть в роздільній здатності 4K.

Важлива складова онлайн-релізів – стабільність з'єднання. Технологія Snapdragon Elite Gaming включає в себе вбудовану систему якості обслуговування (QoS), яка визначає пріоритети ігрових пакетів, не дозволяючи стороннім додаткам "відтягувати" трафік на себе.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming
Qualcomm Snapdragon Elite Gaming пропонує якісний рендеринг

Значно покращилася і енергоефективність нової платформи. Незважаючи на збільшення графічної потужності, апарат на базі Snapdragon 855 здатний довше пропрацювати на одному заряді акумулятора, ніж його попередник.

Поява нових ігрових смартфонів з підтримкою технології Snapdragon Elite Gaming очікується в 2019 році з початком комерційних поставок Snapdragon 855.

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Теги: Техно Смартфони Snapdragon 855 Процесори Qualcomm 5G Ігри
Джерело: Техно
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