Новий тип батареї, з якою смартфон може працювати тиждень

Акумулятори на фториді раніше не вважали конкурентом для літій-іонних батарей. Адже цей матеріал розігрівався до 150 градусів за Цельсієм. Та американські вчені провели нове дослідження і з’ясували, що фторидні батареї працюють значно довше.

Про це пише naked-science.

Акумулятори на фториді можуть мати більш високу щільність енергії, а значить, можуть прослужити до восьми разів довше, ніж звичайні батареї", – розповів співробітник Caltech Роберт Граббс.

Читайте також: Xiaomi створила технологію, що істотно покращить якість камер

Якщо говорити більш практично, то це може означати, що смартфон вже не потрібно буде заряджати щодня, а приблизно раз на тиждень.

Щоправда, залишається проблема сильного нагрівання. Наразі над вирішенням цієї проблеми працюють вчені. Тож радіти поки зарано. Як переконують вчені, наразі вони перебувають на стадії розробки акумуляторів такого типу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно