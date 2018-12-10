Новий тип батареї, з якою смартфон може працювати тиждень

1235 Читать новость на русском
Новий тип батареї, з якою смартфон може працювати тиждень
Новий тип батареї, з якою смартфон може працювати тиждень / lubiteliyablok.com

Акумулятори на фториді раніше не вважали конкурентом для літій-іонних батарей. Адже цей матеріал розігрівався до 150 градусів за Цельсієм. Та американські вчені провели нове дослідження і з’ясували, що фторидні батареї працюють значно довше.

Про це пише naked-science.

Акумулятори на фториді можуть мати більш високу щільність енергії, а значить, можуть прослужити до восьми разів довше, ніж звичайні батареї", – розповів співробітник Caltech Роберт Граббс.

Читайте також: Xiaomi створила технологію, що істотно покращить якість камер

Якщо говорити більш практично, то це може означати, що смартфон вже не потрібно буде заряджати щодня, а приблизно раз на тиждень.

Щоправда, залишається проблема сильного нагрівання. Наразі над вирішенням цієї проблеми працюють вчені. Тож радіти поки зарано. Як переконують вчені, наразі вони перебувають на стадії розробки акумуляторів такого типу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 грудня 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
1240
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
9 грудня 16:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
1335
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
8 грудня 20:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
2978
Найпопулярніші віруси-вимагачі: як безкоштовно повернути доступ до файлів
8 грудня 14:02 Найпопулярніші віруси-вимагачі: як безкоштовно повернути доступ до файлів
Блог Медіа 937
Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
7 грудня 15:03 Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
1189
Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
5 грудня 18:09 Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
2160
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук