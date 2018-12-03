NVIDIA пропонує придбати дорогі відеокарти Titan RTX "всліпу"

Нещодавно NVIDIA розпочала приймати попередні замовлення на графічні прискорювачі Titan RTX, які позиціонуються як найпотужніші споживчі відеокарти на ринку. Пристрій використовує 12-нанометровий кристал TU102 та 24 ГБ пам'яті GDDR6.

Про це повідомляє Overclockers.

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Від вже знайомої GeForce RTX 2080 Ti новинка відрізняється на 6% більшим числом тензорних, CUDA і RT-ядер. Крім того, шина пам'яті зросла з 352 до 384 розрядів, а 24-гігабайтний відеобуфер, ймовірно, утворили із 12 мікросхем GDDR6 із щільністю 16 Гбіт (2 ГБ). До слова, такі чіпи присутні в асортименті південнокорейського гіганта Samsung.

Уваги заслуговує той факт, що NVIDIA досі не дала добро на публікацію оглядів нового відеоприскорювача. Якщо дані про швидкодію ігрових карт GeForce RTX стали доступні в мережі за день до їх релізу, то ті, хто вирішив придбати Titan RTX, цілком можуть стати авторами перших оглядів новинки. Підкреслимо, що прес-семпли "титану" на руках у вибраних оглядачів як мінімум протягом трьох тижнів.

Відеокарти NVIDIA Titan RTX можна придбати в офіційному магазині компанії за ціною 2 700 євро (близько 82 900 гривень).

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