NVIDIA Titan RTX: характеристики та ціна потужної відеокарти

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NVIDIA Titan RTX: характеристики та ціна
NVIDIA Titan RTX: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Корпорація NVIDIA без гучних презентацій та спеціальних заходів представила нову флагманську відеокарту Titan RTX. Новинка отримала збільшену кількість ядер, а також 24 ГБ відеопам’яті GDDR6.

Про це повідомляє 4PDA.

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Titan RTX створена для виконання завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом, і використання в робочих станціях для 3D-анімації, захоплення рухів і відеомонтажу, де потрібна максимально доступна продуктивність. Можна її використовувати і для ігор, але обійдеться це задоволення досить недешево.

Відеокарта побудована на базі графічного процесора TU102, як в Quadro RTX 6000 вартістю 6 300 доларів (близько 177 800 гривень). Більш того, кількість ядер CUDA, Tensor і RT у них ідентичне, як і об'єм відеопам'яті, але ціна відрізняється більше ніж в два рази.

NVIDIA Titan RTX
NVIDIA Titan RTX отримала 24 ГБ оперативної пам'яті

Якщо однієї Titan RTX виявиться недостатньо, то NVIDIA пропонує 80 доларів (близько 2 300 гривень) коннектор Titan RTX NVLink Bridge, що дозволяє об'єднати дві відеокарти, отримавши 48 ГБ відеопам'яті і 100 ГБ / с загальної пропускної здатності.

Ключові особливості Titan RTX:

  1. 576 ядер Turing Tensor, що забезпечують до 130 Тфлопс при роботі з глибоким навчанням.
  2. 72 ядра Turing RT, що забезпечують до 11 Гбіт / с при роботі з трасуванням променів.
  3. 24 ГБ відеопам'яті GDDR6 з пропускною спроможністю 672 ГБ / с.
  4. Titan RTX NVLink Bridge з пропускною спроможністю 100 ГБ / с для об'єднання двох Titan RTX.
  5. Підтримка VirtualLink для роботи з VR-гарнітурами наступного покоління.

Відзначимо, відеокарта NVIDIA Titan RTX надійде в продаж цього місяця в США і Європі за ціною 2 499 доларів (близько 70 500 гривень).

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Теги: Техно Ціни Ґаджети NVIDIA Огляди Відеокарти
Джерело: Техно
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