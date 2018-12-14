Обійти конкурентів на всіх напрямках: Apple планує розробити власний модем для iPhone

Компанія Apple працює на розробкою власного модуля стільникового звязку, відтак все йде до того, що у майбутньому технологічний гігант остаточно відмовиться від модемів сторонніх виробників і ми побачимо iPhone, побудований цілком і повністю на фірмових чіпах Apple.

Про це пише The Verge з посиланням на нові вакансії фахівців з мережних технологій, які було виявлено на офіційному сайті Apple.

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Так, компанія шукає інженерів і фахівців, які володіють знаннями в області міліметрових радіохвиль. Така інформація може говорити про те, що нові бездротові модеми спочатку будуть мати підтримку 5G.

Щоправда, через складнощі у проектуванні, розробка може зайняти досить тривалий час. Швидше за все, перший iPhone з модемом власного виробництва з'явиться на ринку не раніше ніж у 2021-2022 року.

На переконання експертів, рішення розробити власний модуль зв'язку дозволить Apple піти від прямої залежності від інших компаній. До слова, через довгі судові розгляди, "яблучні" повністю відмовилися від швидких модемів Qualcomm, перейшовши на більш повільні розробки Intel.

Наразі відомо, що Apple продовжить співпрацювати з Intel аж до кінця 2020 року. Саме тоді, за інформацією інсайдерів, на світ з’явиться перший iPhone з підтримкою мереж п'ятого покоління.

Звісно, перехід на фірмові мобільні модулі у довгостроковій перспективі виправдає себе. Це, зокрема, дозволить американській корпорації контролювати кожен етап під час розробки та забезпечити кращий користувальницький досвід.

Додамо, у 2017 році Apple перестала співпрацювати з постачальником відеоприскорювачів PowerVR, розробивши власну графіку Apple GPU, що, безсумнівно, принесло свої плоди.

Нагадаємо, у середині листопада Apple уклала багаторічну угоду з розважальною компанією A24 щодо створення фільмів.

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