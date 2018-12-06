OnePlus оголосила приблизну ціну смартфонів на базі Snapdragon 855

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Новий смартфон OnePlus отримає Snapdragon 855
Новий смартфон OnePlus отримає Snapdragon 855 / Фото з вільних джерел

Генеральний директор компанії OnePlus Піт Лау підтвердив анонс нового смартфона власного виробництва на базі процесора Snapdragon 855. Окрім того, Лау поділився скільки новинка з підтримкою 5G коштуватиме.

Про це повідомляє The Verge.

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Говорячи про розробку 5G-смартфонів, Лау згадав певні складності. За його словами, адаптувати такий апарат під всі існуючі частоти набагато складніше, ніж це було у випадку з 4G. Він стверджує, що інженери OnePlus зараз трудяться над тим, щоб забезпечити майбутні пристрої підтримкою максимальної кількості мобільних операторів, але про остаточне рішення цього питання говорити ще зарано.

Також він зазначив, що тестування 5G на інженерних прототипах було успішно завершено ще в кінці літа, і перший 5G-смартфон на базі Qualcomm Snapdragon 855 представить саме його компанія. Продажі неназваного апарату почнуться в Європі одночасно з запуском мереж 5G у Великобританії.

Піт Лау
Голова OnePlus Піт Лау

У зв'язку зі складністю розробки він спрогнозував, наскільки майбутні флагмани будуть дорожче щодо існуючих моделей.

Важко сказати, тому що є багато нюансів, які потрібно враховувати, але, швидше за все, в районі 200 – 300 доларів,
– заявив Лау.

Ніяких детальних характеристик майбутнього смартфона OnePlus на базі Snapdragon 855 глава компанії не повідомив.

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Теги: Техно Смартфони Китай Snapdragon 855 Qualcomm Ціни OnePlus 5G
Джерело: Техно
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