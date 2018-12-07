Перші ноутбуки із відеокартами NVIDIA GeForce RTX "засвітились" в мережі

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Перші ноутбуки із відеокартами NVIDIA GeForce RTX
Перші ноутбуки із відеокартами NVIDIA GeForce RTX / Фото з вільних джерел

Виробники ноутбуків уже розпочали готуватися до прем'єри мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX, які планують представити вже в січні 2019 року. Про це свідчать нові записи в базі результатів тестового пакету Geekbench, де вказані нові девайси виробництва Lenovo та Hewlett-Packard.

Про це повідомляє Overclockers.

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Компанія Lenovo планує вивести на ринок лептопи, які оснащуються 6-ядерним процесором Intel Core i7-8750H з сімейства Coffee Lake-H, а також графічними адаптерами NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q або RTX 2080 Max-Q.


 

 
Характеристики нових ноутбуків Lenovo із відеокартою NVIDIA GeForce RTX

Згідно з даними Geekbench, їх максимальна частота GPU в boost-режимі повинна скласти близько 1230 – 1300 МГц, що істотно нижче, ніж у їх настільних версій даних адаптерів. Втім, сам дизайн Max-Q має на увазі роботу відеоприскорювачів в складі тонких ігрових лептопів при максимальному співвідношенні продуктивності на ват.


Характеристики нового ноутбука HP із відеокартою NVIDIA GeForce RTX

Тим часом Hewlett-Packard готує до релізу лептоп, що поєднує в собі графічний адаптер GeForce RTX 2080 (частота boost-режиму близько 1600 МГц) і мобільний 8-ядерний CPU від Intel. Даний процесор функціонує на частоті від 2,1 до 4,4 ГГц і, найімовірніше, є ноутбучним аналогом Core i9-9900K з ще не представленого сімейства Coffee Lake-H Refresh.

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Теги: Техно Ґаджети ноутбук Відеокарти NVIDIA Lenovo HP
Джерело: Техно
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