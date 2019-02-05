Перші "живі" фото смартфона Vivo V15 Pro опублікували в мережі

Китайська компанія Vivo готує до випуску смартфон V15 Pro із потужною висувною камерою. Нещодавно в мережі з'явилися перші "живі" фото новинки.

Характеристики камери. Згідно з наявною інформацією, в складі камери-перископа Vivo V15 Pro буде застосований 32-мегапіксельний датчик. На задній частині корпусу розташується потрійна основна камера: вона об'єднає сенсори на 48 Мп, 8 Мп і 5 Мп, повідомляє 91mobiles.

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Основні характеристики смартфона. Vivo V15 Pro отримає дисплей Super AMOLED. Безпосередньо в область дисплея буде інтегрований дактилоскопічний сканер для розпізнавання користувачів по відбитках пальців.



Vivo V15 Pro отримає висувну селфі-камеру

Згідно з новими даними, основою Vivo V15 Pro послужить процесор Snapdragon 675. Цей чіп містить вісім обчислювальних ядер Kryo 460 з тактовою частотою до 2,0 ГГц, графічний прискорювач Adreno 612 і движок Qualcomm AI Engine. Модем Snapdragon X12 LTE теоретично дозволяє завантажувати дані зі швидкістю до 600 Мбіт / с.

Vivo V15 Pro отримає 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувач місткістю 128 ГБ. Як програмна платформа, найімовірніше, буде використовуватися операційна система Android 9.0 Pie.



Vivo V15 Pro представлять 20 лютого

Дата презентації смартфона. Анонс смартфона Vivo V15 Pro відбудеться 20 лютого, за кілька днів до офіційного відкриття виставки Mobile World Congress (MWC) 2019 в Барселоні.

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