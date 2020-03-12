Pornhub відкрив безкоштовний доступ до порно через коронавірус

Популярний ресурс Pornhub вирішив зробити жителям Італії безкоштовний преміум-доступ. Так тут хочуть підтримати країну, яка найбільше за усіх у Європі потерпає від коронавірусу.

Відповідне повідомлення можна побачити на головній сторінці Pornhub, якщо заходити з італійського домена. Преміум-доступ для жителів Італії буде безкоштовним до 3 квітня.

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"Уперед, Італіє! Ми любимо тебе!" – мовиться у повідомленні.



Повідомлення про безкоштовний доступ на Pornhub для італійців

У компанії кажуть, що їх до такого кроку підштовхнули заходи італійського уряду з профілактики інфекції. Тобто, італійцям, які живуть в провінціях, закритих на карантин, заборонено виходити на вулицю без письмового документу, передає Daily Mail.



Тому Pornhub вирішив допомогти італійцям протягом тижнів, які вони проведуть вдома. Також ресурс має намір пожертвувати італійцям свій процентний дохід з платформи ModelHub за березень.

До речі! Італія посіла 7-е місце серед 20 країн, які у 2019 році мали на Pornhub найбільший трафік.

Зауважимо, що аналогічне рішення ухвалило керівництва іншого великого порноресурсу xHamster. У підсумку аудиторія сайту зросла на 22%.

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До слова, у лютому безкоштовний доступ до порно надавав ще один популярний пікантний ресурс CamSoda. Умовними щасливчиками стали пасажири ізольованого тоді в Японії судна Diamond Princess. На той момент на лайнері на коронавірус захворіли понад 200 людей.

Що відомо про коронавірус в Італії: коротко

Італія найбільше у Європі постраждала від епідемії коронавірусу.

За загальними показниками інфікованих і загиблих внаслідок коронавірусу Італія перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.

Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну.

Італія стала першою країною у світі, яка запровадила через коронавірус обмеження на території усієї країни. Так, пересуватися всередині Італії можна буде лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами. Також діятиме заборона на публічні зібрання.

Загальна кількість хворих на коронавірус у Італії – понад 9 тисяч людей, з них більш ніж 800 людей померли.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 канал