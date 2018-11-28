Повідомили нові деталі про дискретні відеокарти Intel

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Повідомили нові деталі про дискретні відеокарти Intel
Повідомили нові деталі про дискретні відеокарти Intel / Seeking Alpha

Корпорація Intel в грудні проведе конференцію, яка буде присвячена графічним процесорам. Чіпмейкер повідомить про актуальні технології компанії та перспективи нового бізнесу.

Про це повідомляє DigiTimes.

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Не секрет, що в 2020 році Intel має намір вийти на ринок дискретних графічних процесорів, представивши продукти для всіх сегментів, включаючи машинне навчання, HPC-обчислення і геймінг. За неофіційною інформацією, в основу нового dGPU "синіх" ляже архітектура Arctic Sound, що відноситься до 12 покоління Intel Graphics.

Справедливо зазначити, що це буде не перше дискретне відеоядро від процесорного гіганта. Ще в 1998 році Intel випустила графічний прискорювач i740, однак вже через короткий час перейшла до розробки вбудованих GPU.

Презентації нових дискретних відеокарт Intel – дивіться відео

 

Крім того, напрацювання з проекту відеоакселератора Larrabee в кінцевому підсумку знайшли застосування в процесорах Intel Xeon Phi, що використовуються в ресурсоємних обчисленнях.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Intel
Джерело: Техно
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