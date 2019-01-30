Киевстар выпустил тарифный план для геймеров

Украинский мобильный оператор Киевстар совместно с разработчиком игр Wargaming запустил новый тарифный план "Киевстар все вместе Игровой".

Как пишет "Інтерфакс", этот тарифный план рассчитан на фанатов игры World of Tanks, ведь они получат премиум-аккаунт в этой игре. Кроме того, пользователь получит эксклюзивный игровой танк 8 уровня и обученный на 100% экипаж танка.

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За "Киевстар все вместе Игровой" абонентам нужно будет ежемесячно платить по 300 гривен абонплаты.

Что еще получит абонент. В рамках пакета пользователь получает безлимитный мобильный интернет, неограниченные звонки внутри сети "Киевстар" и 300 минут на номера других мобильных операторов. Также в пакет входит услуга "Домашний Интернет" на скорости до 100 Мбит/с, а также пакет Light для Kyivstar Gо TV.

Чтобы сделать пакет более популярным в Wargaming обещают организовать внутриигровые события и привлечь популярных танковых блогеров.

Что такое World of Tanks?

Это популярная многопользовательская онлайн-игра, которая насчитывает 160 миллионов зарегистрированных игроков. В Украине ее играют 11 миллионов пользователей. Абонентская база Киевстара составляет около 26,6 миллионов пользователей.

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