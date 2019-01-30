Samsung анонсувала вбудований накопичувач із рекордним об'ємом

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Samsung анонсувала вбудований накопичувач на 1 ТБ
Samsung анонсувала вбудований накопичувач на 1 ТБ / Фото з вільних джерел

Для комфортної роботи та мобільних розваг власникам ґаджетів необхідно дедалі більше пам'яті, тому виробники смартфонів не дуже поспішають відмовлятися від слотів microSD-карт. Проте інженери Samsung вирішили піти далі і анонсували перший в світі вбудований накопичувач на 1 ТБ.

Накопичувач eUFS об'ємом 1 ТБ створений на основі флеш-пам'яті V-NAND п'ятого покоління і здатний працювати з даними до десяти разів швидше microSD-аналогів. Швидкість послідовного читання досягає 1000 МБ / с (вдвічі швидше сучасних SATA SSD), записи - до 260 МБ / с, повідомляє 4PDA.

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Габарити новинки (11,5x13,0 міліметра) дають змогу розмістити модуль навіть в тонкому корпусі смартфона. На швидкісних характеристиках це не позначилося – запис відеофайлу об'ємом 5 ГБ відніме у власника пристрою всього п'ять секунд.

EUFS-накопичувачі ємністю 1 ТБ зіграють вирішальну роль для мобільних пристроїв наступного покоління. Samsung прагне забезпечити надійний ланцюжок поставок і адекватні обсяги виробництва для забезпечення такою пам'яттю всіх майбутніх флагманських смартфонів,
– зауважив виконавчий віце-президент з продажу і просуванню пам'яті в Samsung Electronics Чол Чой.

Відповідно до прес-релізу компанії, масове виробництво вже почалося, і зовсім скоро власники планшетів, смартфонів та інших девайсів зможуть позбутися від необхідності використовувати додаткові карти пам'яті.

Samsung eUFS
Samsung eUFS дасть змогу відмовитись від microSD-карт

Ціна модулів eUFS і дата надходження в продаж перших пристроїв на їх основі будуть оголошені пізніше.

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Теги: Техно Ґаджети Samsung
Джерело: Техно
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