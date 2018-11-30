Samsung Galaxy S10: сканер відбитків до смартфона розроблять одразу кілька компаній

В мережі з’явилась інформація, що компанія Samsung планує мінімізувати ризики зриву поставок ультразвукових сканерів відбитків пальців для нового флагмана Galaxy S10. Для цього виробник розділить замовлення між двома виробниками.

Про це повідомляє 4PDA.

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Виробництвом сканерів відбитків пальців для Samsung займуться компанії GIS та O-film. Обидві компанії почнуть поставки модулів сканерів в січні майбутнього року, за місяць до передбачуваного анонса Galaxy S10.

Крім GIS і O-film ультразвукові сканери відбитків для Samsung виробляє Qualcomm. Такими датчиками будуть оснащені просунуті моделі Galaxy S10, вони відрізняються більшою точністю і зчитують відбитки навіть з мокрих і брудних рук.



Samsung Galaxy S10 отримає ультразвуковий сканер відбитків пальців

Молодші версії флагмана отримають оптичні сканери на бічній частині корпусу. GIS та O-film сподіваються надалі виграти замовлення на поставки сканерів відбитків пальців для Galaxy Note10, який дебютує влітку 2019 року, і нових моделей субфлагманів Galaxy A.

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