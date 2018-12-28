Samsung додала цікаву функцію до своїх телевізорів Smart TV 2019

Компанія Samsung представила нову функцію, яка буде доступною у нових телевізорах Samsung Smart TV 2019 року. Її назва Remote Access (віддалений доступ). Нова функція забезпечить можливість швидкого бездротового підключення до телевізора різних пристроїв.

Про це пише itc.ua.

Нова функція дає змогу підключити до телевізора пристрої введення, наприклад клавіатуру, для більш зручного управління контентом на екрані.

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Remote Access також дає змогу безпосередньо керувати пристроями, підключеними до телевізора. Таким чином, власники однієї з моделей Samsung Smart TV 2019 року зможуть отримати доступ до комп’ютера, що є в іншій кімнаті.

Нова функція Remote Access

Крім того, за допомогою Remote Access і інтерфейсу веб-браузера можна буде отримати доступ до файлів і документів, що розміщені у хмарі.

Нова лінійка телевізорів Samsung може бути представлена вже на виставці CES 2019 у січні.

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