Samsung Galaxy S10: дизайн смартфона розсекретили виробники чохлів

Виробники чохлів часто стають джерелами щодо дизайну майбутніх смартфонів. Цього разу, в мережі з’явилися фото чохлові до майбутнього флагмана Samsung Galaxy S10, які розкривають дизайн новинки.

Про це повідомляє GizmoChina.

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Зображення показують основні особливості дизайну – безрамковий дисплей, подвійну основну камеру на задній панелі, доповнену сканером відбитків пальців, наявність 3,5-міліметрового роз'єму для навушників нарівні з портом USB Type-C.



Samsung Galaxy S10 отримає подвійну основну камеру

Згідно з більш ранніми витокам, Samsung Galaxy S10 вийде в трьох основних і четвертій 5G-версії в чорному, білому, жовтому і зеленому колірних варіантах.



Samsung Galaxy S10 матиме безрамковий дисплей

Найбільш ймовірний термін офіційного дебюту Samsung Galaxy S10 – до виставки MWC 2019, яка пройде в Барселоні з 25 по 28 лютого. Модель Galaxy S10 5G вийде пізніше – в кінці першого кварталу або початку другого кварталу 2019 року, коли мережі п'ятого покоління почнуть активну роботу.

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