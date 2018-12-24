Samsung Galaxy S10: в мережі з'явилися деталі про революційні функції нових смартфонів

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / Фото з вільних джерел

В мережі з'явилися чергові чутки про майбутній флагманський смартфон Samsung Galaxy S10. За новими даними, пристрій зможе похизуватися не лише безрамковим дисплеєм із "діркою" під фронтальну камеру.

Про це повідомляє 4PDA.

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Смартфони Samsung вже давно підтримують функцію швидкої зарядки, але вона поступається рішенням конкурентів. Наприклад, Oppo RX17 Pro від блоку на 50 Вт повністю заряджається приблизно за 40 хвилин, а OnePlus 6T McLaren Edition за 20 хвилин набирає 50%.

За словами відомого інсайдера Ice Universe, з виходом десятої "галактики" 15-ватна зарядка піде в історію, а її місце займе набагато швидша технологія.

Ще одна зміна пов'язано з камерою. Раніше стало відомо, що Samsung розробляє власний нічний режим зйомки під назвою Bright Night. Працювати він буде за аналогіє з функцією Night Sight в Pixel 3. Крім того, в майбутніх флагманів з'явиться новий спосіб запуску камери, доступний в Galaxy A8s. Для швидкого відкриття програми камери досить буде свайпнуть по екрану від вирізу, як це показано нижче.

Також з'явилася інформація, що презентація лінійки Galaxy S10 відбудеться 20 лютого – за кілька днів до початку Mobile World Congress 2019. У продаж смартфони надійдуть 8 березня.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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