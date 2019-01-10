Samsung представила ноутбук Notebook Flash в ретро-дизайні: фото

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Samsung Notebook Flash: характеристики та фото
Samsung Notebook Flash: характеристики та фото / Pinoy Techno Guide

Компанія Samsung на виставці CES 2019 представила портативний комп'ютер, який отримав назву Notebook Flash. Новинка отримала оригінальну клавіатуру із заокругленими кнопками та корпус, який імітує обробку тканиною.

Про це повідомляє 3DNews.

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Samsung Notebook Flash відносять до компактних пристроїв – екран ноутбука має розмір 13,3 дюйма та роздільну здатність 1920 × 1080 точок.

Samsung Notebook Flash
Samsung Notebook Flash отримав оригінальний дизайн

"Серцем" ноутбука став процесор Intel Gemini Lake. Будуть доступні версії лептопа з процесором Celeron N4000 (два ядра; 1,1-2,6 ГГц) і Pentium Silver N5000 (чотири ядра; 1,1-2,7 ГГц). Перший з названих чіпів містить графічний контролер Intel UHD Graphics 600, другий – Intel UHD Graphics 605.

Samsung Notebook Flash
Samsung Notebook Flash має компактні розміри

В арсеналі Samsung Notebook Flash – 4 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувач eMMC місткістю 64 ГБ. Оснащення включає адаптер Wi-Fi 802.11ac гігабітного класу і сканер відбитків пальців.

Samsung Notebook Flash
Samsung Notebook Flash надійде у продаж найближчим часом

Використовується операційна система Windows 10 Home. Набір інтерфейсів включає порти USB Type-C (× 2), USB 3.0, USB 2.0 і HDMI. Заявлений час автономної роботи на одній зарядці акумуляторної батареї досягає 10 годин.

Samsung Notebook Flash надійде в продаж найближчим часом, проте ціна новинки поки не розкривається.

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Теги: Техно Ґаджети CES 2019 Samsung ноутбук
Джерело: Техно
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