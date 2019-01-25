Samsung представила перші в світі UHD OLED дисплеї для ноутбуків

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Samsung представила перші в світі UHD OLED дисплеї для ноутбуків
Samsung представила перші в світі UHD OLED дисплеї для ноутбуків / Flipboard

Південнокорейська компанія Samsung Display оголосила про запуск серійного виробництва першого в світі OLED-дисплея із діагоналлю 15,6 дюйма та роздільною здатністю UHD (3840 x 2160 пікселів). Новинка призначена для ноутбуків, а її випуск стартує вже в лютому.

Спочатку панель планують використовувати в ноутбуках преміум-класу, які випускають провідні виробники, відзначає iXbt.com.

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До переваг панелі виробник відносить високу контрастність і точність передачі кольору, підтримку HDR, дуже широку колірну гамму і кути огляду.

Яскравість панелі може приймати значення в діапазоні 0,0005-600 кд / м2. У порівнянні з типовими рідкокристалічними екранами чорний колір виглядає в 200 разів темніше, а білий – в два рази яскравіше.

via GIPHY

Дисплей здатний відобразити 34 мільйонів кольорів, що вдвічі більше, ніж у подібних РК-панелей. Це дає змогу отримувати реалістичні зображення з кольорами, що відповідають стандарту DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives).

При цьому розробники обмежили випромінювання в синій частині спектра, щоб зменшити потенційну шкоду для очей.

Наразі не повідомляється, хто з виробників першим випустить ноутбук із новою панеллю. Також не відомо скільки коштуватимуть новинки із OLED-дисплеєм.

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Теги: Техно Samsung Ґаджети ноутбук
Джерело: Техно
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