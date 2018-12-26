Серіал за мотивами культової гри "Відьмак" отримає продовження

Netflix ще не випустила телевізійну адаптацію "Відьмака", проте автори вже можуть святкувати успіх свого творіння. І тепер в мережі почали з'являтися чутки щодо ймовірного продовження серіалу про Геральта.

Про це повідомляє Wccftech.

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Хоча шанувальники книг та ігор точно забезпечать гідну фанбазу екранізації «Відьмака», місце сумнівам є завжди. Раптом Генрі Кавіллу не вдасться передати настрій Геральта? Раптом кіношники намудрували зі сценарієм, а костюмери – з нарядами? Вирішальною може виявитися будь-яка дрібниця, але поки що, здається, у серіалу все добре.

З чуток, керівництву Netflix настільки сподобався результат виконаної роботи, що зелене світло ще парочці сезонів можуть дати до початку показу і перших рейтингів. Безумовно, ця інформація поки не підтверджена, однак такі новини напевно порадують тих, хто переживає за улюблене фентезі.

Трейлер серіалу "Відьмак" – дивіться відео

Зйомки, відзначимо, зараз в розпалі: команда лише ненадовго перервалася, щоб відзначити Різдво. Ті, кому дуже хочеться зазирнути за лаштунки, можуть підписатися на акаунти сценариста Лорен Шмідт Хіссріч і Генрі Кавілла – обоє іноді постять знімки з роботи.

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