Смартфон Huawei Mate 30 Pro отримає революційно нову камеру

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Смартфон Huawei Mate 30 Pro отримає революційно нову камеру
Смартфон Huawei Mate 30 Pro отримає революційно нову камеру / Фото з вільних джерел

Згідно з останніми патентними заявками Huawei, компанія має намір використовувати в оптиці камер майбутніх смартфонів технологію Liquid Lens. Китайський виробник розробляє потрійний модуль, який включає RGB-сенсор, монохромний модуль та TOF-датчик.

Замість традиційної оптики Huawei має намір використовувати модулі камери з «рідкими» лінзами Liquid Lens, повідомляє 4PDA.

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Що таке технологія "рідких" лінз та як вона працює? Технологія "рідких" лінз була розроблена більш ніж два десятиріччя тому французьким фізиком Бруно Бергу. На відміну від багатьох камер, в яких для зміни фокусу використовується механічний об'єктив або програмне забезпечення, камера з "рідкими" лінзами налаштовується шляхом регулювання обсягу матеріалу. Останній може являти собою суміш олії і води. Відео нижче пояснює, як це працює в порівнянні з традиційними рішеннями.

Як працює технологія "рідких" лінз – дивіться відео

Переваги технології "рідких" лінз. Опція має багато переваг у порівнянні з об'єктивом цифрової камери або механічним об'єктивом. По-перше, швидкість і точність набагато вище, ніж у традиційних камер. По-друге, таке рішення не містить рухомих деталей і займає менше місця в корпусі. По-третє, за допомогою технології можна значно збільшити кратність зуму.

Цього року модуль камери з "рідкими" лінзами може з'явитися в Huawei Mate 30 Pro. Це стане проривом для мобільної індустрії і допоможе закріпити позицію Huawei як одного з найбільших новаторів в галузі мобільної зйомки.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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