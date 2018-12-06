Смартфон Huawei Nova 4 з "діркою" в екрані засвітився на живих фото

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Huawei Nova 4 засвітився на живих фото
Huawei Nova 4 засвітився на живих фото / gizchina.com

В мережі з’явились живі зображення ще неанонсованого смартфону Huawei Nova 4. До фото цього пристрою прикута особлива увага, адже він має отримати нетипове рішення для селфі-камери – її мають розмістити у дірці у верхньому лівому кутку екрана.

Про це пише Gizchina.

Таким чином інженерам вдалося зекономити ще більше простору для екрану. Як видно на фото, модулі основної камери розміщені на задній кришці вертикально, там це по центру бачимо сенсор відбитків пальців.

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Huawei Nova 4

На фото можна побачити цю загадкову "дірку" для камери 

Як раніше повідомлялось, Huawei Nova 4 отримає AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,22 дюйма. Апарат отримає процесор Kirin 980 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Ймовірно буде три варіанти обсягу накопичувача: на 64, 128 і 256 ГБ.

Роздільна здатність фронталки, яку заховали у «дірці», становитиме 24 Мп, а модулі основної камери - 24 і 12 Мп.

Новинка отримає батарею, ємністю 4230 мАг. Апарат працюватиме під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4 отримає подвійну камеру

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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