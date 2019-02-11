Смартфон Meizu Note 9 засвітився на фото
Компанія Meizu активно працює над оновленням серії смартфонів Note. За попередніми даними, новинка отримає назву Meizu Note 9. Фото цього пристрою вже з'явились у відкритому доступі в мережі.
Як пише Gizmochina, Meizu Note 9 з’явився на базі китайського сертифікаційного агентств TENAA. Новинка має стати конкурентом пристрою іншого китайського бренду Xiaomi Redmi Note 7 Pro.
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Характеристики Meizu Note 9
Наразі відомо, що новинка отримає IPS-дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю 2244 х 1080. Працюватиме на базі процесора Snapdragon 675 у парі з 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої.
Характеристики і зображення Meizu Note 9 стали відомі до презентації
Новинка отримає потужні камери. Так основна складатиметься з двох модулів з роздільною здатністю 48 та 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери складе 20 Мп.
За автономність у новинці буде відповідати батарея ємністю 3900 мАг. Пристрій буде працювати під управлін6ням операційної системи.
Meizu Note 9 буде конкурувати з Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Тепер став відомий і зовнішній вигляд Meizu Note 9. Як бачимо зі знімків, він отримає популярний нині краплеподібний виріз. Подвійна камера буде розташована вертикально у лівому кутку задньої панелі.
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