Смартфон Meizu Note 9 засвітився на фото

Компанія Meizu активно працює над оновленням серії смартфонів Note. За попередніми даними, новинка отримає назву Meizu Note 9. Фото цього пристрою вже з'явились у відкритому доступі в мережі.

Як пише Gizmochina, Meizu Note 9 з’явився на базі китайського сертифікаційного агентств TENAA. Новинка має стати конкурентом пристрою іншого китайського бренду Xiaomi Redmi Note 7 Pro.

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Характеристики Meizu Note 9

Наразі відомо, що новинка отримає IPS-дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю 2244 х 1080. Працюватиме на базі процесора Snapdragon 675 у парі з 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої.

Характеристики і зображення Meizu Note 9 стали відомі до презентації

Новинка отримає потужні камери. Так основна складатиметься з двох модулів з роздільною здатністю 48 та 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери складе 20 Мп.

За автономність у новинці буде відповідати батарея ємністю 3900 мАг. Пристрій буде працювати під управлін6ням операційної системи.

Meizu Note 9 буде конкурувати з Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Тепер став відомий і зовнішній вигляд Meizu Note 9. Як бачимо зі знімків, він отримає популярний нині краплеподібний виріз. Подвійна камера буде розташована вертикально у лівому кутку задньої панелі.

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