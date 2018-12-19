Смартфон ZTE Nubia X випробували на міцність: відео

Популярний відеоблогер Зак Нільсон протестував на міцність один із найбільш незвичних смартфонів 2018 року – Nubia X. Головною особливістю новинки стала відсутність фронтальної камери, що дозволило максимально зменшити рамки навколо дисплея.

Про це повідомляє 4PDA.

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Щоб користувачі могли знімати селфі, на зворотному боці крім подвійної камери зі світосильною оптикою розташувався додатковий дисплей. Блогер з'ясував, чи вплинула незвичайна конструкція на надійність пристрою.

Так як Nubia X отримав по екрану з кожного боку, то спереду і ззаду в нього загартоване скло. Тестування показало, що дряпається воно так само, як і в інших флагманів останніх років: ключі і дрібниці покриттю не страшні, але щось більш тверде може залишити сліди.

Випробування Nubia X на міцність – дивіться відео

Рама Nubia X виконана з анодованого алюмінію, на якому добре видно будь-які пошкодження. На кожній бічній грані розташувався сканер відбитків пальців, який продовжує нормально працювати, навіть якщо його сильно подряпати.

Коли блогер спробував зігнути смартфон, апарат лише трохи піддався, але відразу ж прийняв вихідне положення, а екрани залишилися цілими. Нільсон також зазначив, що якщо один дисплей смартфона розіб'ється, то завжди залишиться другий.

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