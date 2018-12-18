Смартфони Huawei P30 та P30 Pro "засвітилися" на якісних фото
Виробники чохлів часто стають джерелами витоків щодо дизайну смартфонів. Цього разу в мережі опублікували фото Huawei P30 та P30 Pro, які китайський виробник активно готує до випуску.
Про це повідомляє Gizmochina.
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Рендери демонструють основні особливості дизайну смартфонів. Обидві моделі отримають каплевидні вирізи дисплеїв, а не точкові, як передбачалося раніше.
Huawei P30 та P30 Pro офіційно представлять в березні 2019 року
У Huawei P30 очікується потрійна камера з компонуванням, схожим на торішній Huawei P20 Pro. До слова, Huawei P30 Pro отримає навіть не потрійну, а основну камеру із чотирма модулями та потужним спалахом, який розташували збоку.
Huawei P30 Pro отримає чотири модулі основної камери
Офіційний дебют Huawei P30 і P30 Pro очікується в березні 2019 року.
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