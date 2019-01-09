Sony представила 98-дюймові телевізори із роздільною здатністю 8К

Компанія Sony на CES 2019 представила нові телевізори, які увійшли до лінійки Master Series. Новинка отримала режим калібрування Netflix Calibrated Mode та IMAX Enhanced, аби передавати картинку такою, як задумали автори.

Про це повідомляє 4PDA.

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Телевізори Sony серії ZG9 випускаються з діагоналлю 98 і 85 дюймів і мають роздільну здатність 8К з підтримкою HDR. Завдяки подвійному числу горизонтальних і вертикальних рядків екрани з роздільною здатністю 8К містять в чотири рази більше точок в порівнянні з 4К і в 16 разів більше, ніж в HD.



Телевізор Sony BRAVIA ZG9 отримав діагональ 85 та 95 дюймів

Крім того, процесор X1 Ultimate з запатентованим алгоритмом роботи був оптимізований для обробки 33 мільйонів пікселів. Він підтримує технологію 8K X-Reality PRO, яка підвищує якість будь-якого контенту до роздільної здатності 8К за допомогою нової спеціалізованої бази даних 8К.

Крім цього, для серії ZG9 були розроблені нові 8К-технології, включаючи Backlight Master Drive з повним спектром локального затемнення і 8K X-tended Dynamic Range PRO.



Телевізор Sony BRAVIA ZG9 представили на CES 2019

Backlight Master Drive в моделях ZG9 включає в себе занадто щільні LED-модулі з незалежним управлінням, які забезпечують контрастність з глибокими тінями і високою яскравістю.

Щоб максимально використовувати можливості підсвічування, технологія 8K X-tended Dynamic Range PRO використовує збережену енергію, інтелектуально підвищуючи яскравість в тих областях, де це необхідно.

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Також в моделі ZG9 застосована опція X-Wide Angle для забезпечення якості картинки з мінімальними колірними спотвореннями незалежно від кута огляду, а X-Motion Clarity зводить до мінімуму розмиття динамічних сцен, без втрати яскравості екрану.



Телевізор Sony BRAVIA ZG9 підтримує роздільну здатність 8К

Зі збільшенням розміру телевізора велику роль відіграє точне положення звуку. Після застосування акустичної технології Acoustic Surface Audio в OLED-телевізорах, Sony застосувала її і в телевізорах серії ZG9 з LED-підсвіткою. Для досягнення ефекту звуку з картинки використовується чотири фронтально-спрямованих динаміка: два під екраном і два над ним. Глядачі почують звук, що виходить від екрану, а не з боку динаміка.

Додатково в ZG9 доданий режим центрального динаміка Center Speaker Mode, призначений для домашнього кінотеатру. Для поліпшення якості звукових ефектів також використовується технологія Dolby Atmos, що забезпечує більш широкий звуковий діапазон.

Інформацію щодо дати старту продажів та ціну новинок пообіцяли повідомити пізніше.

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