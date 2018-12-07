Студія Epic Games закрила один з найуспішніших проектів

Керівництво компанії Epic Games визнало, що шутер Unreal Tournament не є пріоритетом студії. Увага корпорації вже давно прикута до гри Fortnite, яка приносить чималі доходи.

Про це повідомляє PCGamer.

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Рішення Epic Games давно лежало на поверхні. Остання частина серії явно не поспішає залишати статус "пре-альфи" і вже довгий час не отримувала ніяких оновлень. Бойовиком просто пожертвували заради Fortnite.

Ще у вересні на форумі UT з'явилося повідомлення, що всі сили кинуті на "Королівську битву", а незавершений шутер поки стоїть на паузі. Тепер же корпорація привселюдно заявила про свої плани: Unreal Tournament залишиться доступною для скачування, але її активна розробка припинена.

Трейлер гри Unreal Tournament – дивіться відео

Fortnite, втім, не єдина турбота Epic. Днями фірма повідомила про намір відкрити власний магазин ігор. Майданчик обіцяє бути неймовірно лояльним по відношенню до сторонніх компаній: вони отримуватимуть 88% від доходів їх релізів.

Геймерів ж планують порадувати виплатами за створення контенту і відсутністю обов'язкової DRM: розробники зможуть самі вирішити, як захищати своє творіння. Повний список ігор, з якими запуститься сервіс, поки невідомий.

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