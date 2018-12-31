Тім Кук визнав, що попит на iPhone падає

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук оприлюднив лист, адресований інвесторам. Кук повідомив, що дохід за перший квартал 2019 фінансового року складе 84 мільярда доларів. Це значно менше за колишній прогноз – 89-93 мільярда доларів.

Про це пише ixbt.com.

Тож, як бачимо, компанія таки визнала падіння попиту на смартфони iPhone, що позначиться на прибутках.

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У компанії також повідомляють, що не змогли передбачити "ступінь уповільнення світової економіки, особливо в Китаї". Це спричинило уповільнення продажів та зменшення виручки від продажів продукції.

Причому, при детальному розгляді з'ясовується, що все зниження доходу припадає здебільшого на смартфони iPhone. При цьмоу інша продукція навпаки демонструє зростання доходу на 19%.

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