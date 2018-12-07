Цифра дня: Xiaomi продала рекордну кількість смартфонів Pocophone F1

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Pocophone F1 встановив рекорд
Pocophone F1 встановив рекорд / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi в міжнародному масштабі продала 700 тисяч смартфонів Pocophone F1. Такого результату китайський виробник зміг досягти всього за три місяці з дати релізу пристрою.

Радісною новиною поділився віце-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн у своєму Twitter-акаунті.

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Особливою популярний Pocophone F1 виявився в Індії, саме в цій країні спочатку почалися його продажі.

На честь досягнення рубежу в 700 тисяч користувачів Xiaomi вирішила влаштувати розпродаж – в Індії смартфон можна купити до 8 грудня за все за 5 000 рупій, що за поточним курсом становить близько 2 тисяч гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1

  • ДисплейТип: IPS
    Діагональ: 6,18 дюйма
    Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ 
    Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie

 

Наразі Pocophone F1 в Україні обійдеться від 9 999 гривень за версію із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Теги: Індія Техно Смартфони Xiaomi Poco
Джерело: Техно
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