Цифра дня: Xiaomi продала рекордну кількість смартфонів Pocophone F1
Компанія Xiaomi в міжнародному масштабі продала 700 тисяч смартфонів Pocophone F1. Такого результату китайський виробник зміг досягти всього за три місяці з дати релізу пристрою.
Радісною новиною поділився віце-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн у своєму Twitter-акаунті.
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Особливою популярний Pocophone F1 виявився в Індії, саме в цій країні спочатку почалися його продажі.
На честь досягнення рубежу в 700 тисяч користувачів Xiaomi вирішила влаштувати розпродаж – в Індії смартфон можна купити до 8 грудня за все за 5 000 рупій, що за поточним курсом становить близько 2 тисяч гривень.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1
- ДисплейТип: IPS
Діагональ: 6,18 дюйма
Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ
Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 5 Мп
Фронтальна: 20 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
Наразі Pocophone F1 в Україні обійдеться від 9 999 гривень за версію із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.
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