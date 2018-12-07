Цифра дня: Xiaomi продала рекордну кількість смартфонів Pocophone F1

Компанія Xiaomi в міжнародному масштабі продала 700 тисяч смартфонів Pocophone F1. Такого результату китайський виробник зміг досягти всього за три місяці з дати релізу пристрою.

Радісною новиною поділився віце-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн у своєму Twitter-акаунті.

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Особливою популярний Pocophone F1 виявився в Індії, саме в цій країні спочатку почалися його продажі.

Boom! We've got 700,000 #POCOF1 users across the globe.



POCO means little in Spanish. Glad to see the POCO community has become so big globally in a matter of months.



Thank you POCO fans, more power to you!#MasterOfSpeed #GoPOCO @IndiaPOCO pic.twitter.com/ylxIACWTU5 — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 5 грудня 2018 р.

На честь досягнення рубежу в 700 тисяч користувачів Xiaomi вирішила влаштувати розпродаж – в Індії смартфон можна купити до 8 грудня за все за 5 000 рупій, що за поточним курсом становить близько 2 тисяч гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1 Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,18 дюйма

Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,18 дюйма Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 5 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 12 Мп + 5 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Наразі Pocophone F1 в Україні обійдеться від 9 999 гривень за версію із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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