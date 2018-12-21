У Steam розпочався масштабний зимовий розпродаж: які ігри можна придбати зі знижкою

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Зимовий розпродаж в Steam: ігри зі знижками
Зимовий розпродаж в Steam: ігри зі знижками / Фото з вільних джерел

В ніч на 21 грудня, в цифровому магазині Steam розпочався дванадцятий щорічний розпродаж, який приурочений до різдвяних та новорічних свят. Акція охоплює величезну кількість ігор, а придбати подарунки для себе та друзів можна буде до 3 січня включно.

Про це повідомляється на офіційному сайті сервісу від Valve.

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Приміром, гру Assassin’s Creed Odyssey можна придбати зі знижкою в 50%. Звичайне видання обійдеться геймерам в 422 гривні, Delux – 612 гривень, а Gold можна купити за 802 гривні. Ще одна нова гра Hitman 2 доступна в Steam зі знижкою 30%, відповідно її вартість 524 гривні.

Серед акційних ігор представлені також Kingdom Come: Deliverance, цінник якої знизився на 50% (349 гривень), Shadow of the Tomb Raider зі знижкою також 50%. Ціна на гру Just Cause 4 впала на 20%, а от The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition доступна зі знижкою 60%.

Трейлер гри Assassin’s Creed Odyssey – дивіться відео

 

Крім того, розробники запрошують гравців відвідати "неймовірно затишний будиночок сюрпризів Steam", в якому можна виграти предмети для ігор і спільноти Steam, а також унікальні дрібнички. Регулярно відкривайте двері будиночка, щоб отримати спеціальний набір щоденних безкоштовних предметів.

Нарешті, не забудьте проголосувати за улюблені проекти і студії в церемонії The Steam Awards. Цього року голосування відбувається за вісьмома категоріями протягом усього розпродажу. Переможці Steam Awards будуть оголошені на початку лютого 2019 року.

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Теги: Техно Steam Ігри
Джерело: Техно
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