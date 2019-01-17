Українська компанія Allset співпрацюватиме з Google

Компанія Allset оголосила про початок співпраці із Google. Результатом цього стане поява в Google Maps всіх ресторанів-партнерів Allset, зокрема понад 1 700 закладів у 11 містах США.

Відзначимо, наразі над технічною розробкою продукту працюють в Україні, у компанії два офіси у Києві та Сан-Франциско.

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Allset допомагає ресторанам надавати висококласний сервіс і скоротити час очікування на замовлення. З його допомогою відвідувач може зарезервувати столик, замовити страву і оплатити сервіс до прибуття у ресторан через мобільний додаток.

Співпраця з Google – це велика перемога і великий виклик водночас. В 2019 році ми очікуємо потужного органічного росту клієнтів та партнерів. А співпраця з Google лише закріпить наші позиції на ринку і допоможе примножити їх кількість,

– підкреслив СЕO Allset Стас Матвієнко.



Скріншоти з додатку Allset

Що відомо про компанію Allset? Компанію заснували у 2015 році Стас Матвієнко та Анна Поліщук. Уже зараз серед партнерів Allset одні з найбільших мереж ресторанів США: BJ’s Restaurant & Brewhouse, Buffalo Wild Wings, Bareburger, Pokéworks, Freshii, The Bean, Noon Mediterranean, by Chloe. та інші. Додаток доступний в 11 американських містах, включаючи Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго та Х’юстон.

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