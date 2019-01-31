Українська "королівська битва" Fear The Wolves отримала дату релізу

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Fear The Wolves: дата релізу
Fear The Wolves: дата релізу / Фото з вільних джерел

"Королівська битва" Fear The Wolves від розробників гри S.T.A.L.K.E.R. отримала дату довгоочікуваного релізу. Шутер після довгого тестування та допрацювання представлять вже 6 лютого, до того ж розробники мають приємний сюрприз для фанатів.

Студія Vostok Games, заснована ветеранами GSC Game World, приступила до завершальної стадії роботи над Fear The Wolves. За словами колективу, фінальне оновлення не тільки принесе масу нових елементів, але і вирішить проблеми з продуктивністю серверів, повідомляє PCGamer.

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Коли вийде гра Fear The Wolves? Можливо, старання команди нарешті принесуть потрібні плоди: поки що нечисленне співтовариство користувачів не надто шанує гру. Повноцінний реліз призначено на 6 лютого: тоді й стане відомо, чи вдалося творцям бойовика врятувати своє творіння.

Трейлер гри Fear The Wolves – дивіться відео

На старті продажів гра Fear The Wolves отримає приємний бонус. Однак на одні лише поліпшення і оптимізацію Vostok Games не покладається. Щоб вже напевно заманити в шутер побільше новачків, його на час зроблять безкоштовним. З 6 по 12 лютого гра буде доступна для всіх бажаючих. Можливо, це допоможе вирішити одну з проблем, на яку скаржаться геймери, – низький онлайн і відсутність супротивників. Ті, кому чорнобильський Battle Royale пріглянётся під час акції, зможуть купити її зі знижкою.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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