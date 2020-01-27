Українські студенти розробили сервіс для боротьби із хворобами серця

Український стартап Cardio Vision розробив розумний сервіс для боротьби із хворобами серця. Все почалось з того, що до українських студентів звернувся австралійський власник мережі лікарень, ця співпраця переросла в успішний проєкт.

Як все почалось

Власник мережі лікарень в Австралії звернувся до студентів Українського католицького університету з проблемою: пацієнтам доводилось довго чекати на діагностику кардіологічних даних – їх було так багато, що спеціалісти просто не встигали їх обробляти.

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Богдан Петришак та Марічка Добко працювали над штучним інтелектом (ШІ) у медичній галузі, починаючи з першого курсу. До них приєднався викладач Олесь Добросевич, який мав глибоку експертизу в розробці штучного інтелекту. Спільними зусиллями вони знайшли рішення.

В результаті, створили проєкт Cardio Vision, який працює на базі штучного інтелекту. До речі, у 2019 команда отримала першу серйозну перемогу – 1 місце у міжнародному конкурсі AI for Good Challenge 2019 від Microsoft серед розробників, студентів та спеціалістів з даних, які шукають інноваційні рішення на базі ШІ.

Зараз команда займається розробкою клінічних тестів для запуску в Австралії, й вже невдовзі, в Україні.

Cardio Vision має запрацювати і в Україні

Як працює Cardio Vision

Кожна третя смерть у світі спричинена серцево-судинними захворюваннями. Це – інфаркти, інсульти, порушення ритму серця, серцева недостатність. Але найчастіше люди помирають внаслідок ішемічної хвороби серця (порушення кровопостачання м'язу серця).

Для діагностики коронарної недостатності використовують кілька різних інструментів. Один із найпоширеніших – КТ коронарографія.

Продукт Cardio Vision – це веб-сервіс, який дає змогу лікарям завантажувати знімки КТ коронарографії пацієнта, та за допомогою штучних нейронних мереж визначати ступінь закупорювання вінцевих артерій, так званий рівень стенозу (порушення кровопостачання). Також сервіс допомагає виокремити пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги у першу чергу та інформує про це лікаря.

У чому унікальність

Процедура КТ коронарографії генерує дуже велику кількість зображень (1000-1500 для одного пацієнта). Лікарня, яка обслуговує 10-20 пацієнтів, генерує близько 20-ти тисяч зображень щоденно. Це дуже велика кількість даних, яку лікарі просто фізично не встигають аналізувати. Вони витрачають біля половини робочого часу лише для інтерпретації цих знімків.

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Сервіс є сучасним програмним забезпеченням, доступним онлайн, та для якого не потрібне спеціальне обладнання.

Унікальність технології Cardio Vision полягає в тому, що система повністю автоматично визначає рівень стенозу на знімках КТ коронарографії. Такого не робить жоден із численних конкурентів на ринку.

Як це працює

Штучний інтелект відіграє ключову роль у технологічному рішенні Cardio Vision. Лікар завантажує знімки серця пацієнта у веб-сервіс. Алгоритми аналізують всі дані та дають передбачення рівня стенозу на кожній клінічно важливій ділянці коронарного дерева: здорова ділянка, не суттєвий рівень стенозу чи небезпечна стадія закупорювання. Таким чином, спеціаліст отримує передбачення загального стану коронарної артерії та може миттєво визначити стадію захворювання конкретного пацієнта.

Також, радіологи мають можливість відкрити окремо кожне зображення та підсвітити всі ділянки, на які звертає увагу нейронна мережа при фінальному передбаченні. Здебільшого, підсвічені ділянки – це закупорки різних типів, які спричиняють звуження коронарних артерій. Ця опція є дуже важливою, оскільки користувачі сервісу зможуть отримати у такий спосіб інтерпретацію передбачень алгоритмів.

Cardio Vision не замінить лікаря, а буде допомагати в роботі

Система Cardio Vision не приймає рішень за лікаря. Це не є продукт, який забере в спеціалістів роботу, або замінить їх. Це технологія підтримки прийняття рішень лікарів, яка зробить рутинну роботу легшою, швидшою та простішою.

Коли лікарні зможуть користуватися

Зараз продукт Cardio Vision ще на стадії тестування. Команда розроблює та проводить клінічні тести. За планами, протягом першої половини 2020 року проєкт зможе успішно пройти усі етапи тестування та вийти спочатку на австралійський ринок, а потім і на український.

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