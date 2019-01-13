Українці привезли на виставку CES 2019 унікальні настінні LED-панелі

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Українці створили унікальні настінні LED-панелі
Українці створили унікальні настінні LED-панелі / androidpolice.com

Українська команда LaMetric взяла участь у виставці CES 2019, що проходила цього тижня в Лас-Вегасі. Українці представили тут свій новий продукт – настінні LED-панелі Sky.

Про це інформує AndroidPolice.

Ці панелі кріпляться на стіну і можуть виконувати кілька функцій – бути просто елементом інтер'єру або показувати необхідну власнику інформацію.

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Панелі синхронізуються із девайсом за допомогою додатка, так можна налаштувати їхній зовнішній вигляд. Крім того, Sky можна керувати за допомогою голосових помічників Siri, Amazon Alexa та Google Assistant.

Українці привезли на виставку CES 2019 настінні LED-панелії

Панелі можуть стати стильним доповненням декору 

На панелі можна вивести дуже багато цікавої інформації, наприклад сторінку в Instagram, електронну пошту, прогноз погоди тощо.

Ціна Sky, а також коли новинка надійде у продаж – поки невідомі.

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Теги: Техно Ґаджети CES 2019
Джерело: Техно
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