Українці привезли на виставку CES 2019 унікальні настінні LED-панелі

Українська команда LaMetric взяла участь у виставці CES 2019, що проходила цього тижня в Лас-Вегасі. Українці представили тут свій новий продукт – настінні LED-панелі Sky.

Про це інформує AndroidPolice.

Ці панелі кріпляться на стіну і можуть виконувати кілька функцій – бути просто елементом інтер'єру або показувати необхідну власнику інформацію.

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Панелі синхронізуються із девайсом за допомогою додатка, так можна налаштувати їхній зовнішній вигляд. Крім того, Sky можна керувати за допомогою голосових помічників Siri, Amazon Alexa та Google Assistant.

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Панелі можуть стати стильним доповненням декору

На панелі можна вивести дуже багато цікавої інформації, наприклад сторінку в Instagram, електронну пошту, прогноз погоди тощо.

Ціна Sky, а також коли новинка надійде у продаж – поки невідомі.

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