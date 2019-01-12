Українці створили реалістичного "тамагочі", якого можна побачити у 3D

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Українці створили реалістичного "тамагочі"
Українці створили реалістичного "тамагочі"

Українські розробники створили мобільний додаток Animar, який поверне нас у 90-ті. Додаток пропонує побавитись із удосконаленою версією славнозвісного "тамагочі". Щоправда, зараз користувачі можуть побачити реалістичні тваринки в доповненій реальності.

Про це розповіли самі розробники.

У додатку Animar можна обрати одного із вихованців. У переліку є тигр, панда, слон, морський Котик та пінгвін.

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Встановивши додаток користувачі повинні дбати за обраним улюбленцем. Наприклад, годувати його, піднімати йому настрій і підтримувати у формі граючи в футбол, баскетбол і регбі. Окрім того, тепер можна знімати фото та відео із "тамагочі" та ділитись ними у соцмережах.

"Реалістичні 3D моделі, анімації і голоси, створять ефект максимальної присутності тварин поряд з вами. Покажуть, що вони теж можуть відчувати як і ми. Радіти і сумувати. Любити і дарувати нам своє тепло", – кажуть творці додатка.

Українці створили реалістичного "тамагочі": відео 

До речі, за допомогою додатка, розробники хочуть привернути увагу до загрози зникнення понад 40% всіх живих істот на планеті, здебільшого через діяльність людини.

Наразі додаток доступний на пристроях, що працюють на базі Ios. Згодом обіцяють доступ і для користувачів Android.

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Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно
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