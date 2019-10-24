В Steam стартував розпродаж ігор Fallout: деталі акції

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В Steam стартував розпродаж ігор Fallout
В Steam стартував розпродаж ігор Fallout / Фото з вільних джерел

Осінь – це не лише пора гучних релізів, але й гучних розпродажів. Свої двері для заощадливих покупців вже відкрили магазини Epic Games Store, Humble Bundle та PS Store. Steam також приготував приємний сюрприз для геймерів та порадує їх зниженою цінаю на серію ігор Fallout.

В Steam стартував розпродаж ігор легендарної серії Fallout. Великі знижки отримали як відносно нові частини, випущені під крилом Bethesda Softworks, так і загальновизнані ранні частини франшизи.

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Які ігри можна придбати зі знижкою?

Акція триватиме до 29 жовтня. Примітно, що скандальна Fallout 76, яка доступна в магазині Bethesda, теж отримала знижку – зараз її продають за 23,99 євро (орієнтовно 669 гривень). Покупцям гри дарують збірку Fallout Classic Collection.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри Steam Bethesda Ціни
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