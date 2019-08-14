Вчені відкрили галактику, яка нагадує меч джедая із "Зоряних війн": фото

Космічна обсерваторія Spitzer, яку NASA відправила в космос ще в 2003 році, за час своєї роботи виявила чимало цікавих та незвичних об’єктів. Одним із таких відкриттів стала галактика, яка своїм виглядом нагадує меч джедая із фільму "Зоряні війни".

Довгий червоний промінь в центрі зображення – галактика NGC 5866, яка розташована в 44 мільйонах світлових років від Землі.

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Виразні краї зображення свідчать, що навколо галактики – дуже щільне кільце з космічного пилу. Вона поглинає світло зірок, а потім відображає його, в тому числі в інфрачервоному діапазоні, в якому і був зроблений знімок.



Знімок галактики NGC 5866

Особливості зоряного утворення. Подібні структури зазвичай з'являються на ранніх стадіях злиття галактик, але в даному випадку відсутні сліди деформації кільця, які зазвичай з'являються в такі періоди. Як правило, на подібних "фотографіях" галактики нагадують утворення зі спіральними рукавами або безформні туманності. Але в цьому випадку вченим вдалося зняти тільки плоский "край" NGC 5866.

Пояснити незвичайну структуру космічного утворення вчені поки не можуть – "незручне" становище галактики в просторі ускладнює її вивчення.

Походження знімку. Spitzer зробив цей знімок в ході "холодної" місії, яка завершилася в 2009 році. Кольорами маркується світло, що випускається в інфрачервоному діапазоні з різними довжинами хвиль. Блакитний – для світла з довжиною хвиль довжиною 3,6 мікрон, зелений – 4,5 мікрон, червоний – 8 мікрон. Блакитний ореол навколо пилового диска випускається зірками, які складають більшу частину маси галактики.

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