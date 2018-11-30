Вчені визначили "золоту добу" Всесвіту

Астрономи вивчили історію позагалактичного фонового випромінювання Всесвіту. Це дало змогу з’ясувати, що Всесвіт вже давно пройшов через максимум народження нових зірок.

Про це пише naked-science.

Світло зірок і галактик, які коли-небудь існували, заповнює Всесвіт слабким, але помітним позагалактичним фоновим випромінюванням. Перші світила з’явились через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Фонове випромінювання може взаємодіяти з більш недавніми утвореннями.

Читайте також: Вчені відкрили новий "гарячий Юпітер"

Таким чином астрономи оцінили потік вихідного фонового позагалактичного випромінювання.

Дослідження показало, що пік "зоряної" активності Всесвіту пройшла ще близько 10 мільярдів років тому. Найбільш інтенсивне зіркоутворення відбувалось близько чотирьох мільярдів років. З того часу інтенсивність утворення нових зірок знижується.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно