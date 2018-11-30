Вчені визначили "золоту добу" Всесвіту

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Вчені визначили "золоту добу" Всесвіту
Вчені визначили "золоту добу" Всесвіту / cs.wikipedia.org

Астрономи вивчили історію позагалактичного фонового випромінювання Всесвіту. Це дало змогу з’ясувати, що Всесвіт вже давно пройшов через максимум народження нових зірок.

Про це пише naked-science.

Світло зірок і галактик, які коли-небудь існували, заповнює Всесвіт слабким, але помітним позагалактичним фоновим випромінюванням. Перші світила з’явились через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Фонове випромінювання може взаємодіяти з більш недавніми утвореннями.

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Таким чином астрономи оцінили потік вихідного фонового позагалактичного випромінювання.

Дослідження показало, що пік "зоряної" активності Всесвіту пройшла ще близько 10 мільярдів років тому. Найбільш інтенсивне зіркоутворення відбувалось близько чотирьох мільярдів років. З того часу інтенсивність утворення нових зірок знижується.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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